"Alessandro Magno non era gay". Tutto su Alexander - (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Erika Pomella Alexander è il film epico che porta sul grande schermo la figura di Alessandro Magno. Tuttavia, il ritratto fornito dal regista Oliver Stone ha fatto storcere il naso a un gruppo di avvocati greci, contrari alla rappresentazione della bisessualità del protagonista Alexander è la pellicola firmata dal regista Oliver Stone che cerca di portare sul grande schermo la figura storica del condottiero Alessandro Magno che nel film viene interpretato dall'attore irlandese Colin Farrell. Il film, in onda questa sera su Iris alle 21.10, fa affidamento su un cast davvero eccezionale. Oltre al già citato Farrell, infatti, nel film trovano spazio Angelina Jolie nei panni di Olimpiade, Val Kilmer in quelli di Filippo e Anthony Hopkins in quelli di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Erika Pomellaè il film epico che porta sul grande schermo la figura di. Tuttavia, il ritratto fornito dal regista Oliver Stone ha fatto storcere il naso a un gruppo di avvocati greci, contrari alla rappresentazione della bisessualità del protagonistaè la pellicola firmata dal regista Oliver Stone che cerca di portare sul grande schermo la figura storica del condottieroche nel film viene interpretato dall'attore irlandese Colin Farrell. Il film, in onda questa sera su Iris alle 21.10, fa affidamento su un cast davvero eccezionale. Oltre al già citato Farrell, infatti, nel film trovano spazio Angelina Jolie nei panni di Olimpiade, Val Kilmer in quelli di Filippo e Anthony Hopkins in quelli di ...

Alexander è il film di Oliver Stone che ha spinto un gruppo di avvocati greci a minacciare cause legali a causa dell'omosessualità di Alessandro Magno ...

