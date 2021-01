Al Tg2 in onda un comizietto di Belpietro per bocciare Conte e invocare le elezioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Che il Tg2 sia chiamato ironicamente a Saxa Rubra teleSalvini (e Meloni) è cosa stranota. Ma c'è da dire che nei momenti cruciali l'informazione sovranista pagata con i soldi dei contribuenti no si ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Che il Tg2 sia chiamato ironicamente a Saxa Rubra teleSalvini (e Meloni) è cosa stranota. Ma c'è da dire che nei momenti cruciali l'informazione sovranista pagata con i soldi dei contribuenti no si ...

nona_onda : RT @SecolodItalia1: Jan Palach a 52 anni dalla morte. Il Tg2 ricorda l’eroe morto per denunciare il comunismo (video) - vrikshalau : Il degrado del tg2 inizia dalla giornalista che va in onda con il rosario al collo e finisce alla rubrica Costume e Società - MondoGaio : Ma la Spadorcia del tg2 che attendibilità ha quando mandano in onda i suoi servizi? #crisigoverno - Roky99760738 : RT @alebarbano: Speciale del TG2 Post, ore 21-21,25 va in onda il comizio di Giorgia Meloni. Parla a ruota libera, senza contraddittorio, d… - mariasole813 : RT @alebarbano: Speciale del TG2 Post, ore 21-21,25 va in onda il comizio di Giorgia Meloni. Parla a ruota libera, senza contraddittorio, d… -