1 minuto in Borsa 20 gennaio 2021 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (TeleBorsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Unicredit (+3,38%). Le peggiori performance si registrano su Amplifon, che ottiene -2,59%. Sul mercato di Chicago, il petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 53,58 dollari per barile. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a -0,3%, e in Regno Unito, dove il valore è 0,6%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.089,5 punti.

