Vaccini prima ai ricchi. La Moratti fa subito rimpiangere Gallera. L'assessora lombarda la spara grossa: "Più fiale a chi produce più Pil" (Di martedì 19 gennaio 2021) prima la richiesta di sospendere per 48 ore l'ordinanza che colloca la Lombardia in zona rossa, poi la proposta di dare più Vaccini alle Regioni d'Italia più ricche. Con queste richieste all'indirizzo del ministro Roberto Speranza è iniziata – di fatto – l'attività della nuova vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Un debutto che ha già scatenato una lunga serie di perplessità e furiose polemiche a partire dall'istanza con cui la forzista ha sollecitato il governo a ritardare l'entrata in vigore delle restrizioni in Lombardia in attesa dei dati di oggi che, secondo la vicepresidente, certificheranno "il minor grado di rischio". Una proposta, forse addirittura una provocazione, a cui ha risposto indirettamente il ministro Francesco Boccia che ha ricordato come "quei numeri" ossia i parametri per ...

