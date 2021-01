UOMINI E DONNE oggi, 19 gennaio: DAVIDE aveva quasi scelto ma… (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver visto nella puntata di ieri di UOMINI e DONNE quello che sembra essere a tutti gli effetti un allontanamento definitivo tra Gemma e Maurizio (e di cui vi abbiamo anche parlato nel resoconto), oggi, 19 gennaio, si continua la visione della registrazione del 4. Il primo argomento affrontato riguarda il cavaliere Biagio, il quale porta alla luce una segnalazione che riguarda la dama Sabina e Claudio, l’uomo che lei sta frequentando. Secondo Biagio, i due avrebbero partecipato ad un programma televisivo su Real Time, ma Sabina dice che non è vero e che sono segnalazioni finte. Si passa poi a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a centro studio. Nella scorsa puntata Riccardo aveva deciso di non far entrare nessun’altra corteggiatrice perché voleva dedicarsi alla conoscenza con Roberta. La donna, ... Leggi su tvsoap (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo aver visto nella puntata di ieri diquello che sembra essere a tutti gli effetti un allontanamento definitivo tra Gemma e Maurizio (e di cui vi abbiamo anche parlato nel resoconto),, 19, si continua la visione della registrazione del 4. Il primo argomento affrontato riguarda il cavaliere Biagio, il quale porta alla luce una segnalazione che riguarda la dama Sabina e Claudio, l’uomo che lei sta frequentando. Secondo Biagio, i due avrebbero partecipato ad un programma televisivo su Real Time, ma Sabina dice che non è vero e che sono segnalazioni finte. Si passa poi a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a centro studio. Nella scorsa puntata Riccardodeciso di non far entrare nessun’altra corteggiatrice perché voleva dedicarsi alla conoscenza con Roberta. La donna, ...

