Scudetto, per i book-makers è lotta a tre (Di martedì 19 gennaio 2021) Siamo a una sola giornata dalla fine del girone d’andata, e grazie all’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti scommesse per capire qual è secondo i bookmakers la squadra favorita per vincere lo Scudetto. DUELLO INTER-MILAN – Pare che assisteremo a un duello tra Inter e Milan, con le milanesi che hanno allungato in classifica: il Milan dopo la vittoria sul Cagliari è primo a +3 sull’Inter, che ha battuto la Juve a S.Siro domenica sera con una prestazione decisamente convincente. La favorita secondo i migliori siti scommesse è proprio l’Inter, quotata 2.25. Il Milan invece è a quota 3.50. A pesare, secondo i books, è la grande qualità e ampiezza della rosa dei nerazzurri che oltretutto a differenza del Milan non saranno impegnati nelle coppe europee. JUVE ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Siamo a una sola giornata dalla fine del girone d’andata, e grazie all’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti scommesse per capire qual è secondo ila squadra favorita per vincere lo. DUELLO INTER-MILAN – Pare che assisteremo a un duello tra Inter e Milan, con le milanesi che hanno allungato in classifica: il Milan dopo la vittoria sul Cagliari è primo a +3 sull’Inter, che ha battuto la Juve a S.Siro domenica sera con una prestazione decisamente convincente. La favorita secondo i migliori siti scommesse è proprio l’Inter, quotata 2.25. Il Milan invece è a quota 3.50. A pesare, secondo is, è la grande qualità e ampiezza della rosa dei nerazzurri che oltretutto a differenza del Milan non saranno impegnati nelle coppe europee. JUVE ...

OfficialASRoma : Questa sera inizierà la nostra #CoppaItalia. ???? Otre allo Scudetto, la Roma di Dino Viola la conquistò per quattr… - capuanogio : La #Juventus ha 7 punti di svantaggio sull'#Inter (ma potrebbero essere 4) e 7 a parità di partite rispetto al… - ZZiliani : La multa di 4 mila euro inflitta dalla FJGC alla #Juventus per non aver sottoposto a più riprese i giocatori ai tam… - Davide_Rivalta : RT @AndreaConteri: @clarence_von @auro_milan Per forza perchè la narrazione che piace alla stampa è Juve e Inter in lotta per lo scudetto g… - g_montoro1 : RT @anti_calcio: #Mandzukic è il colpo di esperienza per lo scudetto. Chi lo nega, mente a se stesso. Per questo stasera, più che mai, dev… -