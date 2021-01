Proposta Moratti vaccini in base a Pil, De Luca: 'A un passo dalle barbarie' (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Siamo a un passo dalla barbarie'. Così Vincenzo De Luca commenta la Proposta dell'assessore al Welfare della Lombardia di distribuire i vaccini a seconda del Pil delle Regioni. 'Si fa fatica a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) 'Siamo a undalla'. Così Vincenzo Decommenta ladell'assessore al Welfare della Lombardia di distribuire ia seconda del Pil delle Regioni. 'Si fa fatica a ...

SkyTG24 : 'Vaccini in base al Pil? Mi cadono le braccia', il sindaco di #Milano Sala risponde così alla proposta della vice p… - lorepregliasco : Secondo voi se facessimo un sondaggio in Lombardia i lombardi sarebbero contrari alla proposta #Moratti su vaccini e PIL? - fanpage : Distribuzione dei vaccini anche a seconda del Pil per le singole regioni: la proposta di Letizia Moratti - pierbiagio1 : Comunque inutile fare finta di scandalizzarci per la proposta della Moratti ,in fondo si sa ...le vite dei ricchi valgono di più.. - Marzia77 : RT @MarcoKris87: Proposta #Moratti vaccini in base a #Pil, #DeLuca: 'A un passo dalle barbarie'. Si, DeLuca ha reso l'idea. #facciamorete… -