Perugia-Scandicci | data | orario | diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020 2021

La Bartoccini Fortinfissi Perugia ospita la Savino Del Bene Scandicci: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming il recupero della seconda giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2020/2021. Le ragazze di coach Mazzanti arrivano dalla bella prestazione messa in campo contro la capolista Conegliano e vogliono ripetersi contro Scandicci per ottenere punti importanti. Le toscane cercheranno di riscattare subito la sconfitta incassata in casa da Busto Arsizio. Scandicci è al momento quinta in classifica a quota 27 punti, ma con ben quattro recuperi ancora da disputare. Perugia è invece il fanalino di coda con nove punti, ad una ...

