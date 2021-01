NFL – Pillole di Divisional Playoff 2020-2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il turno deiha dato i suoi verdetti. Dal secondo turno dei, sono uscite le quattro squadre che si sfideranno nei rispettivi Conference Championship. Per la AFC ci saranno Chiefs e Bills, mentre Buccaneers e Packers si contenderanno il match di NFC. Kansas City, per il terzo anni di fila, ospiterà la partita all’Arrowhead Stadium, ma ora deve fare i contri con l’infortunio di Mahomes. Nell’altra conference, Tampa ritorna a giocarsi il Championship per la prima volta dopo 18 stagioni.: si ripeterà la storia per i Buccaneers? I Saints non sono riusciti a fermare la marcia dei Buccaneers. Tampa batte New Orleans e vola all’NFC Championship, un traguardo che non ...