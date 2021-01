Napoli, Petagna si allena in vista della Supercoppa ma si ferma un difensore: il report (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Di seguito, sul campo 2, lavoro di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con tiri in porta. Petagna ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano la sfida dicontro la Juventus in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Di seguito, sul campo 2, lavoro di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con tiri in porta.ha svolto l’interomento in gruppo. Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ZZiliani : È il più compatito, per non dire insolentito, ma i primi due gol del #Napoli oggi portano in grande la sua firma, i… - _SiGonfiaLaRete : Verso #Juventus - #Napoli, il report da #CastelVolturno - fantapazzcom : Napoli: Petagna torna in gruppo - ilnapolionline : [Formazione] Il Napoli con il suo 4-2-3-1, ballottaggio Mertens-Petagna - - 100x100Napoli : Il report ufficiale dell'allenamento del #Napoli. -