Napoli, Dries Mertens “Contro la Juve dobbiamo dare il 110%” (Di martedì 19 gennaio 2021) L’attaccante belga Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Tgr Campania in vista della Supercoppa Contro la Juventus che si giocherà domani al Mapei Stadium: “E’ una partita speciale; in una sola partita ci giochiamo un trofeo e dobbiamo dare il 110%.” Parla poi della situazione degli avversari: “Non crediamo ad una Juve in difficoltà nonostante i recenti risultati. Noi però abbiamo travolto la Fiorentina; è confermato il grande spirito di gruppo e la fiducia nel lavoro di Gattuso”. Così l’attaccante presenta il Napoli il giorno prima della grande finale, promettendo una squadra unita e guerriera. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) L’attaccante belgaha parlato ai microfoni di Tgr Campania in vista della Supercoppalantus che si giocherà domani al Mapei Stadium: “E’ una partita speciale; in una sola partita ci giochiamo un trofeo eil.” Parla poi della situazione degli avversari: “Non crediamo ad unain difficoltà nonostante i recenti risultati. Noi però abbiamo travolto la Fiorentina; è confermato il grande spirito di gruppo e la fiducia nel lavoro di Gattuso”. Così l’attaccante presenta ilil giorno prima della grande finale, promettendo una squadra unita e guerriera. SportFace.

zazoomblog : Dries Mertens a TG3 Campania: “Juve-Napoli è speciale daremo il 110%” - #Dries #Mertens #Campania: - angelolettera79 : @manu67915486 @antorss83 @Chiariello_CS Allora non potranno mai essere dei giocatori da Top club, parlo per Fabian.… - MundoNapoli : Dries Mertens al Tg Regione Campania: “Napoli è una città speciale” - dailynews_24 : Juventus-Napoli, Dries Mertens non al top della forma: partirà dalla panchina - Davide1926___ : RT @Torrenapoli1: Il Napoli ha dimostrato di non aver bisogno di troppo potenziale offensivo È bastato il ritorno di KK e Demme a protezio… -