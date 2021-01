Moratti: «All’Inter serve un’azienda, non un fondo» (Di martedì 19 gennaio 2021) Moratti Inter Suning fondo Bc Partners – «Penso a riprendere l’Inter? No, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona». Così Massimo Moratti sulle voci di un possibile ritorno ai vertici della società nerazzurra. L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, in cui ha parlato, oltre che della stagione della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 gennaio 2021)Inter SuningBc Partners – «Penso a riprendere l’Inter? No, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona». Così Massimosulle voci di un possibile ritorno ai vertici della società nerazzurra. L’ex presidente dell’Inter ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, in cui ha parlato, oltre che della stagione della L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Moratti: «All’Inter serve un’azienda non un fondo»: Moratti Inter Suning fondo Bc Partners – «… - CalcioFinanza : Moratti: «All’Inter serve un'azienda e una famiglia, non un fondo» - alemarino71 : @swamilee Ti giuro che io mi riferivo al ritorno di Moratti ma Massimo all‘Inter ?? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Moratti: 'Ieri è stata una bellissima partita, la Juve non meritava. Scudetto all'Inter? Ha le carte in regola' https://… - TUTTOJUVE_COM : Moratti: 'Ieri è stata una bellissima partita, la Juve non meritava. Scudetto all'Inter? Ha le carte in regola' -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti All’Inter Coronavirus: Rozza (Pd), 'Moratti tenta di distrarre attenzione da problemi Lombardia' Affaritaliani.it