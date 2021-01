Miglianico | morto il diciottenne colpito dal fratello alla testa

(Di martedì 19 gennaio 2021), èMatteo, ildaldomenica scorsa. La famiglia sceglie di donare gli organi Matteo Giuslavo non ce l’ha fatta. Il giovane di diciotto anni che domenica era statodal21enne èdopo il ricovero e l’intervento presso l’ospedale di Santo Spirito di Pescara. I due stavano tinteggiando le pareti di casa, in provincia di Chieti, quando ilmaggiore lo hacon il rullotempiafine di una lite banale. Lo stesso, Giuseppe, ha chiamato i soccorsi quando si è reso conto che la situazione ...

