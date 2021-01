Mario Monti: «Continuerò a dare fiducia a Conte solo se farà le riforme. Ma serve una maggioranza allargata a tutti gli europeisti» – L’intervista (Di martedì 19 gennaio 2021) Ogni voto, ogni singolo voto sarà decisivo per il governo per ottenere la fiducia – verosimilmente a maggioranza relativa e non assoluta -, a Palazzo Madama. I senatori a vita Elena Cattaneo, Liliana Segre e Mario Monti sono andati a Roma proprio per partecipare alla votazione del 19 gennaio e scongiurare una crisi di governo in questa fase delicata per l’Italia e l’Europa. Ed è proprio nei valori dell’europeismo espressi dal presidenti del Consiglio Giuseppe Conte che Monti ha trovato la ragione definitiva per accordargli la fiducia: «Il mio sostegno, però, sarà commisurato alle riforme che l’esecutivo dovrà fare», spiega in una delle pause necessarie alla sanificazione dell’aula, tra le dichiarazioni dei senatori e la chiama con voto ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021) Ogni voto, ogni singolo voto sarà decisivo per il governo per ottenere la– verosimilmente arelativa e non assoluta -, a Palazzo Madama. I senatori a vita Elena Cattaneo, Liliana Segre esono andati a Roma proprio per partecipare alla votazione del 19 gennaio e scongiurare una crisi di governo in questa fase delicata per l’Italia e l’Europa. Ed è proprio nei valori dell’europeismo espressi dal presidenti del Consiglio Giuseppecheha trovato la ragione definitiva per accordargli la: «Il mio sostegno, però, sarà commisurato alleche l’esecutivo dovrà fare», spiega in una delle pause necessarie alla sanificazione dell’aula, tra le dichiarazioni dei senatori e la chiama con voto ...

