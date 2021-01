Ma dov’era Ciampolillo? (Casellati al Var) (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Ma non si trovava. Poi il colpo di scena e il suo ritorno, mentre la Presidente del Senato stava dando il triplice fischio avviando la conta dei voti di fiducia al governo Conte a Palazzo Madama. Alfonso Lello Ciampolillo è diventato l’uomo del giorno, l’uomo della serata. Al termine delle operazioni di voto si è palesato nell’emiciclo per esprimere il proprio voto. Ma fuori tempo massimo, tanto che la Presidente Casellati ha dovuto richiedere l’intervento del VAR a Palazzo Madama per verificare i tempi. LEGGI ANCHE > La faccia tosta di Salvini che chiede coerenza ai senatori a vita L’ex senatore del M5S, uscito dai pentastellati nel 2020 per approdare al Gruppo Misto, ha tenuto la conta bloccata. Un voto che cambierebbe di poco l’esito finale della fiducia, ottenuta dal governo Conte ma con numeri molto bassi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Ma non si trovava. Poi il colpo di scena e il suo ritorno, mentre la Presidente del Senato stava dando il triplice fischio avviando la conta dei voti di fiducia al governo Conte a Palazzo Madama. Alfonso Lelloè diventato l’uomo del giorno, l’uomo della serata. Al termine delle operazioni di voto si è palesato nell’emiciclo per esprimere il proprio voto. Ma fuori tempo massimo, tanto che la Presidenteha dovuto richiedere l’intervento del VAR a Palazzo Madama per verificare i tempi. LEGGI ANCHE > La faccia tosta di Salvini che chiede coerenza ai senatori a vita L’ex senatore del M5S, uscito dai pentastellati nel 2020 per approdare al Gruppo Misto, ha tenuto la conta bloccata. Un voto che cambierebbe di poco l’esito finale della fiducia, ottenuta dal governo Conte ma con numeri molto bassi ...

SilviaTeresa14 : @SensoDiNausea Ah! E cos'ha votato Ciampolillo? E soprattutto dov'era, aveva il cagozzo??? - ludovisconti97 : Ciampolillo però ora deve votare Sì perché sennò poteva anche tornare dov'era #ciampolillo #Senato - marcmaggioni : Secondo voi il senatore Ciampolillo dov'era? - jxgiuliano : @Federic49238225 @AntonelloAnto67 Ma Ciampolillo dov'era? - Gasparazzo : Ciampolillo ex 5S ora nel gruppo misto nato a Bari vuole votare ma non si sa per la fiducia oppure No la domanda do… -

