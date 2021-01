Lo smart working in pigiama può causare problemi mentali (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo smart working è divisivo. Chi lo ama, come coloro che beneficiano dei benefit del lavorare da casa: maggior tempo per se stessi, per la famiglia, per stare più vicino ai figli. Di solito sono quelli che durante le riunioni di lavoro da remoto sono vestiti di tutto punto, con vestiti puliti e stirati, come se fossero in ufficio. Dall’altra parte i «caotici» coloro che a casa «si perdono». Sono quelli che, senza arrivare all’estremo di indossare giacca e cravatta e sotto niente, indossano spesso gli stessi vestiti da giorni, e che, nei casi più estremi, neanche si cambiano, lasciandosi indosso il pigiama. Leggi su vanityfair (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo smart working è divisivo. Chi lo ama, come coloro che beneficiano dei benefit del lavorare da casa: maggior tempo per se stessi, per la famiglia, per stare più vicino ai figli. Di solito sono quelli che durante le riunioni di lavoro da remoto sono vestiti di tutto punto, con vestiti puliti e stirati, come se fossero in ufficio. Dall’altra parte i «caotici» coloro che a casa «si perdono». Sono quelli che, senza arrivare all’estremo di indossare giacca e cravatta e sotto niente, indossano spesso gli stessi vestiti da giorni, e che, nei casi più estremi, neanche si cambiano, lasciandosi indosso il pigiama.

tal_Marco : RT @Mutamentis: @LucaBizzarri In effetti ce ne sono tanti. Anziani, disoccupati, cassintegrati,in smart working o semplicemente reclusi. Il… - Monica_Dascenzo : Non avete mai l'impressione di essere entrati in un frullatore di superlavoro anche se in smart working?… - carcu65 : RT @emanueleconsol3: FPA_net: Entro il 31 gennaio va presentato il #POLA: ecco il Centro di Competenza di #FPA e i primi incontri formativi… - m_sourpatch : Smart working e salute del lavoratore: il datore di lavoro ha l'obbligo di applicarlo - pigero : Il dog mi ha cacato nel living mentre facevo Smart working -