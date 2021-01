Le armi della Dc per difendersi dai due Matteo (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 23 giugno 1983 il quotidiano "il manifesto", dopo il flop elettorale di De Mita, titolò festoso: "Non moriremo democristiani". Non potevano immaginare. Leggi su quotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 23 giugno 1983 il quotidiano "il manifesto", dopo il flop elettorale di De Mita, titolò festoso: "Non moriremo democristiani". Non potevano immaginare.

lauraboldrini : Avrebbe compiuto 33 anni oggi. Un pensiero alla sua famiglia, esempio di coraggio nella ricerca di verità. Cont… - _Carabinieri_ : Intervenuti in un’abitazione per una denuncia per “Codice Rosso”, i #Carabinieri della Stazione di Monza hanno sequ… - CarpaneseSilva1 : RT @FJo1004: @Eclissi18 @marcomerlino19 Non mi stupisce. Da sempre i cosiddetti 'artisti' sono armi della propaganda. Hollywood insegna. - Mauro53475826 : @Misurelli77 Dede mi raccontava, che una volta trovarono nei boschi uno della Muti, che voleva collaborare, questi… - marcobertollini : (1/2) Satyagraha fu la parola che infine venne scelta. Letteralmente significa forza della verità (Satya: Verità; G… -

Ultime Notizie dalla rete : armi della Le armi della Dc per difendersi dai due Matteo Quotidiano.net Come gli estremisti pro-Trump si preparano all'insediamento di Biden

Wired ha chiesto al giornalista americano Ryan Broderick di passare in rassegna le strategie dei trumpiani in vista dell'Inauguration Day del 20 gennaio, e quanto dobbiamo temerle ...

Napoli: Camorra. Clan Mazzarella. Sfuggì alla cattura dello scorso 19 novembre. Carabinieri arrestano 31enne

Questa notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ...

Wired ha chiesto al giornalista americano Ryan Broderick di passare in rassegna le strategie dei trumpiani in vista dell'Inauguration Day del 20 gennaio, e quanto dobbiamo temerle ...Questa notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ...