Lazio, che tegola per Inzaghi: Luis Alberto operato d'appendicite (Di martedì 19 gennaio 2021) Luis Alberto operato d'urgenza questa sera. Il fantasista della Lazio si è sottoposto a un intervento, presso la Clinica Paideia, per asportare l'appendice. Non ci sono state complicazioni e nelle ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021)d'urgenza questa sera. Il fantasista dellasi è sottoposto a un intervento, presso la Clinica Paideia, per asportare l'appendice. Non ci sono state complicazioni e nelle ...

RegioneLazio : Prosegue la nostra campagna: Scuola Sicura Gli studenti dai 14 ai 18 anni che vogliono effettuare un tampone nella… - RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - ZZiliani : Grave tracollo della #Juventus: che deve recuperare una partita (non facile, col #Napoli) e comincia ad avere tropp… - BLazio95 : RT @DaniloTabbone1: Caressa: 'Poi la Lazio che vince con tre gol di scarto al derby sarà chissà da quanto non succedeva' Bergomi: 'Due anni… - NostraRomus : #RomaSpezia Dopo questo primo tempo sono più sollevato.. Per 4 giorni ho avuto il dubbio che la Lazio fosse diven… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio che Roma e Lazio in zona arancione per almeno 14 giorni: l'annuncio dell'assessore D'Amato RomaToday Lazio, Luis Alberto operato d'appendicite: rischia due gare di stop

Roma, 19 gennaio 2021 - Per la Lazio una brutta notizia che arriva d'improvviso: Luis Alberto è stato operato d'urgenza per un attacco d'appendicite. Nessun problema per quanto riguarda l'operazione, ...

Lazio, vaccini anti-covid in farmacia? La proposta di Ciacciarelli (Lega)

A tal fine, il Lazio è stata una delle Regioni che, prima di altre si è attivata nel coinvolgere le Farmacie. D’altronde, nelle Regioni in cui sono stati introdotti i test sierologici e i tamponi rapi ...

Roma, 19 gennaio 2021 - Per la Lazio una brutta notizia che arriva d'improvviso: Luis Alberto è stato operato d'urgenza per un attacco d'appendicite. Nessun problema per quanto riguarda l'operazione, ...A tal fine, il Lazio è stata una delle Regioni che, prima di altre si è attivata nel coinvolgere le Farmacie. D’altronde, nelle Regioni in cui sono stati introdotti i test sierologici e i tamponi rapi ...