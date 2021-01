Latina | 37enne con la piccozza entra nel forno e minaccia la commessa | ‘Dammi l’incasso’ | poi si consegna ai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il 19 novembre scorso, un uomo di 37 anni armato diha fatto irruzione in undi Borgo Grappa e ha preteso dallal’incasso dell’attività commerciale. Il malvivente, invitato dalla donna ad allontanarsi, è stato costretto a scappare a bordo di un auto lungo la via Litoranea: tutto questo per evitare di essere preso dalle forze dell’ordine. Le tempestive indagini, condotte dai militari del Comando della Stazione deidi Borgo Grappa, anche attraverso le immagini di videosorveglianza della zona, hanno consentito di individuare il ladro. L’uomo, infatti, nel corso della stessa sera, vistosi scoperto e ricercato dai, si è spontaneamente recato negli uffici della Stazione del posto accompagnato dal proprio legale. Leggi anche: Roma, bimbo ingerisce la cocaina ...