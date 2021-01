L’agente di Bastoni: “Alessandro è un predestinato, ma non è il momento di rinnovare con l’Inter” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tullio Tinti, agente del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Radio1Sport per parlare della situazione legata al rinnovo del contratto: "Credo che Alessandro sia un predestinato. Non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli alla sua età. Forse solo Maldini. Davanti ha un futuro radioso e se lo merita. Il rinnovo? Siamo fermi in questo momento, c’è una situazione economica generale che è piuttosto complicata. Non è il momento di trattare per i rinnovi, quindi aspetteremo. Il giocatore è forte e quindi può anche aspettare".caption id="attachment 1005561" align="alignnone" width="1024" Bastoni (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Tullio Tinti, agente del difensore dell'Interè intervenuto ai microfoni di Radio1Sport per parlare della situazione legata al rinnovo del contratto: "Credo chesia un. Non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli alla sua età. Forse solo Maldini. Davanti ha un futuro radioso e se lo merita. Il rinnovo? Siamo fermi in questo, c’è una situazione economica generale che è piuttosto complicata. Non è ildi trattare per i rinnovi, quindi aspetteremo. Il giocatore è forte e quindi può anche aspettare".caption id="attachment 1005561" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : L'agente di Bastoni: 'Alessandro è un predestinato, ma non è il momento di rinnovare con l'Inter' -… - serieAnews_com : ????Tutto fermo per il rinnovo di #Bastoni con l’#Inter?? - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Bastoni, parla l'agente: 'Un predestinato, futuro fantastico. Rinnovo, ecco la situazione' - - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: L'agente di Bastoni: 'Rinnovo con l'Inter? In questo momento siamo fermi, ma il calciatore può aspettare' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: L'agente di Bastoni sul rinnovo con l'Inter: 'Non è il momento ideale per trattare. Aspetteremo' -

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Bastoni Champions League, Shakhtar-Inter: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli