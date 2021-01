“La Lega ci frega, Fontana commissariato”: Pd e M5s protestano in Aula per la gestione della pandemia e il rimpasto in Lombardia – Video (Di martedì 19 gennaio 2021) “Salvini badante di Fontana“, “La Lega ci frega”, “No alla sanità delle poltrone”. Sono alcuni dei cartelli esposti in Consiglio regionale dalle opposizioni, che hanno protestato per la gestione della pandemia a opera della Regione Lombardia e per il recente rimpasto della Giunta guidata da Attilio Fontana. “Fontana è ormai commissariato e non ha più nessuna credibilità. Cosa farà nell’immediato nell’interesse dei Lombadia non è dato di sapere – è stato il commento del capogruppo del M5s, Massimo De Rosa – Al momento la Giunta è solo quella delle uscite infelici. Parlare di Pil quando si parla di salute pubblica è discriminatorio. Nessuno deve rimanere indietro: la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Salvini badante di“, “Laci”, “No alla sanità delle poltrone”. Sono alcuni dei cartelli esposti in Consiglio regionale dalle opposizioni, che hanno protestato per laa operaRegionee per il recenteGiunta guidata da Attilio. “è ormaie non ha più nessuna credibilità. Cosa farà nell’immediato nell’interesse dei Lombadia non è dato di sapere – è stato il commento del capogruppo del M5s, Massimo De Rosa – Al momento la Giunta è solo quella delle uscite infelici. Parlare di Pil quando si parla di salute pubblica è discriminatorio. Nessuno deve rimanere indietro: la ...

(red.) La mattina di questo martedì 19 gennaio, nel corso della seduta del consiglio regionale della Lombardia, le opposizioni hanno esposto cartelli con ...

«Renzi se n’è fregato del Paese ma il giudizio negativo non è su Italia viva, dove c’è molto fermento Gli unici coerenti noi del M5S, la forza più responsabile del Paese. Finché avrò un ruolo politico ...

