Juventus | Arthur su CR7 | “Non è un amico con il quale prendere un caffè…”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il centrocampista dellaha rilasciato un'intervista a Desimpedidos, dove ha parlato anche del rapporto con il compagno di squadra Cristiano Ronaldo: "E’ un ragazzo che si esprime di più con le braccia che con le parole. Quando prende palla pensa a segnare, nello spogliatoio partecipa molto e va d'accordo con il resto del gruppo. Per me non è uncon ilandare aun caffè, però il nostro rapporto può considerarsi buono" - svela l'ex calciatore del Barcellona - .caption id="attachment 1074567" align="alignnone" width="594" Cristiano Ronaldo (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

Tutto pronto per Inter-Juventus, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per il big match della 18^ giornata di Serie A Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Inter–Juventus, match valido ...«Entrambi sono leader ma scelgo Cristiano». Non dev'essere facile rispondere alla domanda se sia più forte Messi o Ronaldo, a maggior ragione se come Arthur, ...