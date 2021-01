Il cielo si rannuvola e prepara pioggia e neve

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino. ANALISI GENERALE L’area di alta pressione presente sull’Italia, che mantiene tempo stabile anche sulla regione Padano-alpina si sta indebolendo. Il flusso umido atlantico, pilotato da una vasta saccatura con fulcro sulle Isole Britanniche, riprenderà così il sopravvento ed apporterà un graduale peggioramento tra mercoledì e venerdì. Martedì 19 gennaio 2021 Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla fascia Padana e gradualmente anche su Oltrepò Pavese nuvoloso o molto nuvoloso con nebbia o nubi basse in parziale dissoluzione dall’alba (contemporaneo transito di nubi in altitudine); su Alpi e Prealpi quasi sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi alte e sottili. Dal meriggio sulla Lombardia Ovest e sulla fascia padana molto nuvoloso con nubi sempre più ...