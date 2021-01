Gwyneth Paltrow: la sua candela alla vagina è esplosa causando un incidente domestico (Di martedì 19 gennaio 2021) La famigerata candela al profumo di vagina di Gwyneth Paltrow ha causato un grave incendio all'interno di una casa a causa di un'esplosione. La celebre candela all'aroma di vagina di Gwyneth Paltrow è esplosa causando uno spaventoso incendio che ha quasi raso al suolo la casa di Jody Thompson. La donna inglese ha dichiarato di aver vinto la famigerata candela partecipando ad un quiz online. Secondo la Thompson: "La candela è esplosa e da essa sono venute fuori enormi fiamme, con frammenti che volavano ovunque. Non ho mai visto niente del genere. L'intera candela era in fiamme ed era troppo rovente per essere toccata. La stanza si è trasformata in un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021) La famigerataal profumo didiha causato un grave incendio all'interno di una casa a causa di un'esplosione. La celebreall'aroma didiuno spaventoso incendio che ha quasi raso al suolo la casa di Jody Thompson. La donna inglese ha dichiarato di aver vinto la famigeratapartecipando ad un quiz online. Secondo la Thompson: "Lae da essa sono venute fuori enormi fiamme, con frammenti che volavano ovunque. Non ho mai visto niente del genere. L'interaera in fiamme ed era troppo rovente per essere toccata. La stanza si è trasformata in un ...

