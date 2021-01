(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “I Conte non. L’Italia ha bisogno di un vero, non di questo. Dopo due esecutivi con un presidente del Consiglio incapace di dare risposte concrete ai bisogni delle imprese e delle famiglie, ostaggio di maggioranze prima innaturali e poi artificiose, gli Italiani meritano di più e di meglio., in questo momento più che mai, gente seria, preparata e competente alla guida del Paese. Non basta il vano tentativo disimpatico, c’è bisogno di. Di sapersi immedesimare nei problemi della gente e di trovare le soluzioni più idonee”. Lo afferma Alessandra, vicecapogruppo di Fi al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Gallone (Fi), 'Conte non tornano, serve essere empatici non simpatici'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Gallone

Il Tempo

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "I Conte non tornano. L’Italia ha bisogno di un vero governo, non di questo governo. Dopo due esecutivi con un presidente del Consiglio incapace di dare risposte concrete a ...Leggi anche La Lombardia si ribella alla zona rossa. Questo pochi giorni dopo aver lanciato l'allarme per i parametri in peggioramento dopo le festività. In ogni caso non si capisce se il ricorso potr ...