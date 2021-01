Governo: Bonino, 'serve forte e responsabile, non come questo, non voterò fiducia' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "In questi tempi serve un Governo forte e responsabile e il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani". Lo ha affermato Emma Bonino, intervenendo nell'Aula del Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Voglio dedicare questo intervento -ha aggiunto- a Emanuele Macaluso che ci ha lasciato questa mattina, perchè la sua provenienza dal Partito comunista non gli ha mai impedito, anzi gli ha consentito, di praticare dialoghi e confronti con esponenti di altri partiti e di pensare e di valorizzare che contano le idee in politica e non solo l'aritmertica, non solo i numeri". "Per questo non voterò la fiducia. Non ho atteggiamenti nè preclusivi nè demagogici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "In questi tempiune il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani". Lo ha affermato Emma, intervenendo nell'Aula del Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Voglio dedicareintervento -ha aggiunto- a Emanuele Macaluso che ci ha lasciato questa mattina, perchè la sua provenienza dal Partito comunista non gli ha mai impedito, anzi gli ha consentito, di praticare dialoghi e confronti con esponenti di altri partiti e di pensare e di valorizzare che contano le idee in politica e non solo l'aritmertica, non solo i numeri". "Pernonla. Non ho atteggiamenti nè preclusivi nè demagogici, ...

CarloCalenda : Caro Lorenzo, non posso parlare per la Bonino ovviamente e meno che mai per De Falco che non è iscritto ad Azione.… - PianoKalergi : RT @davcarretta: Emma Bonino: “non a caso si chiama Next Generation e non Next Election”. “Serve un governo responsabile. Il suo non lo er… - acolombo66 : RT @davcarretta: Emma Bonino: “non a caso si chiama Next Generation e non Next Election”. “Serve un governo responsabile. Il suo non lo er… - PaoloBersani : @Adnkronos @emmabonino Rispettiamo #Bonino, ma riteniamo che sbagli, poiché non vediamo la reale possibilità di ave… - MicheleTaddei2 : RT @davcarretta: Emma Bonino: “non a caso si chiama Next Generation e non Next Election”. “Serve un governo responsabile. Il suo non lo er… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bonino Governo: Bonino, 'legge elettorale non è compito premier' SardiniaPost Governo: Bonino, ‘serve forte e responsabile, non come questo, non voterò fiducia’

Condividi questo articolo:Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “In questi tempi serve un governo forte e responsabile e il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani”. Lo ha affermato Emma Bon ...

Emma Bonino non vota la fiducia a Conte, “Ci vuole un Governo forte”

La senatrice Emma Bonino, intervenendo in aula, ha comunicato che non darà la fiducia al Governo Conte. Le sue parole.

Condividi questo articolo:Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “In questi tempi serve un governo forte e responsabile e il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani”. Lo ha affermato Emma Bon ...La senatrice Emma Bonino, intervenendo in aula, ha comunicato che non darà la fiducia al Governo Conte. Le sue parole.