Gianna Nannini | il putiferio sui poliziotti-maiali non fa che dare ragione alla canzone

L'Italia non sarà mai un Paese emancipato. Lo si capisce – semmai qualcuno avesse ancora qualche dubbio – dalle polemiche seguite al video della canzone di Gianna Nannini "L'aria sta finendo", disegnato da Michele Bernardi per la regia di Luca Lumaca. Il video, è oramai cosa abbastanza nota, raffigura tra le altre cose dei poliziotti con la faccia da maiale, sia mentre marciano in tenuta antisommossa che mentre pestano una persona di colore. Così, tra scene emblematiche della deriva del mondo di oggi, selfie con il vulcano in eruzione, scempi climatici, solitudini telefoniche e bottiglie di plastica nel piatto, cantati con il riferimento quanto mai attuale dell'asfissia (che in questo caso arriva a soffocare persino il pensiero), la rocker senese è stata messa sotto accusa: con una lettera accorata di tre figlie di un ...

ROMA. «Sono meravigliata che un video uscito un mese e mezzo fa abbia creato questo putiferio». Così Gianna Nannini torna a cercare di spegnere le polemiche, intervenendo a “Domenica In”, a proposito ...

«Io e il regista Luca Lumaca vogliamo condividere con voi delle riflessioni sul video "L'aria sta finendo" . Grazie a chi capirà che non era nelle nostre ...

