GF Vip | eliminata e nomination della puntata di ieri sera

(Di martedì 19 gennaio 2021)in primata, su Canale 5, è andata in onda la trentatreesimadel GF Vip. A catturare l’attenzione del pubblico è stato soprattutto il verdetto del televoto settimanale che ha visto Cecilia Capriotti perdere il confronto con Carlotta D’Isola, Stefania Orlando e Dayane Mello. L’appuntamento ha visto protagonista anche Pierpaolo Pretelli che ha avuto modo di rivedere suo fratello Giulio. Riavvolgiamo il nastro, andando a riassumere nei dettagli quanto accaduto nel corsodiretta. GF Vip,18 gennaio: Cecilia Capriotti perde al televoto e vienedal gioco Laandata in onda, 18 gennaio 2021, ha portato all’eliminazione una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti che ...

Ieri in prima serata, su Canale 5, è andata in onda la trentatreesima puntata del GF Vip. A catturare l'attenzione del pubblico ...Dayane Mello e la commuovente videochiamata con il fratello JulianoAltra sorpresa per la concorrente del Gf Vip 5 Dayane Mello. Se la donna settimana scorsa aveva avuto modo di confrontarsi con la mad ...