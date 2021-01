Frecciarossa, dal primo febbraio si potranno acquistare i biglietti: nessuna soppressione (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Subito dopo un aggiornamento di sistemi online, dal primo febbraio sarà possibile acquistare i biglietti per il Frecciarossa 9608 in partenza alle 05.15 da Salerno per Roma Termini. La difficoltà ad acquistare i tagliandi ieri ha fatto scatenare la psicosi di una ulteriore soppressione del treno che serve i pendolari da Salerno a Roma Termini. Ed invece Trenitalia fa sapere che sarà regolarmente disponibile sui canali di vendita, per date successive al 31 gennaio, la possibilità di acquistare i biglietti subito dopo il prossimo aggiornamento dei sistemi on line previsto per l’ultima settimana del mese. Tra i primi ad intervenire, scrivendo già ieri al Ministro dei Trasporti minacciando un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Subito dopo un aggiornamento di sistemi online, dalsarà possibileper il9608 in partenza alle 05.15 da Salerno per Roma Termini. La difficoltà adi tagliandi ieri ha fatto scatenare la psicosi di una ulterioredel treno che serve i pendolari da Salerno a Roma Termini. Ed invece Trenitalia fa sapere che sarà regolarmente disponibile sui canali di vendita, per date successive al 31 gennaio, la possibilità disubito dopo il prossimo aggiornamento dei sistemi on line previsto per l’ultima settimana del mese. Tra i primi ad intervenire, scrivendo già ieri al Ministro dei Trasporti minacciando un ...

lauvtaro : RT @givemelove_24: Quando Hakimi parte su quella cazzo di fascia mi fa alzare dal divano e urlare alla tv 'HAKIMI METTE LA FRECCIA VAI FREC… - givemelove_24 : Quando Hakimi parte su quella cazzo di fascia mi fa alzare dal divano e urlare alla tv 'HAKIMI METTE LA FRECCIA VAI… - eleking13 : Domani zona rossa fermatemi dal mettere il frecciarossa mille come header - milaneese : @ale_alfa9 Poi passata la pianura naso dentro al libro come al solito, ma questa non me la sono mai voluta perdere,… -

Ultime Notizie dalla rete : Frecciarossa dal Frecciarossa delle 17.45 cancellato: l'allarme dei pendolari Giornale di Brescia Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.15; il treno non è soppresso, ma è rebus biglietti

StampaFrecciarossa Salerno-Roma delle 5.15: il treno non è stato soppresso, ma – come titola il quotidiano “Il Mattino” – è rebus biglietti per viaggiare a febbraio. A mancare, fino a fine mese, sarà ...

Ipotesi soppressione Frecciarossa, Filt Cgil: “Pronti a protestare”

Salerno – Anche la Filt Cgil di Salerno esprime preoccupazione e rammarico dopo la nuova ventilata ipotesi di sopprimere dal 1 febbraio il Frecciarossa 96 08 a brevissima distanza dall’ultima battagli ...

StampaFrecciarossa Salerno-Roma delle 5.15: il treno non è stato soppresso, ma – come titola il quotidiano “Il Mattino” – è rebus biglietti per viaggiare a febbraio. A mancare, fino a fine mese, sarà ...Salerno – Anche la Filt Cgil di Salerno esprime preoccupazione e rammarico dopo la nuova ventilata ipotesi di sopprimere dal 1 febbraio il Frecciarossa 96 08 a brevissima distanza dall’ultima battagli ...