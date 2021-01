Fate quello che volete ma lasciate stare i morti (Di martedì 19 gennaio 2021) di Angelo Tuccella Se c’è una cosa che ho trovato sommamente disturbante nell’attuale dibattito politico è il sempre più frequente richiamo ai molti (troppi?) decessi causati dal Covid-19 nel nostro Paese. Tale questione sta diventando l’arma retorica prediletta da coloro che, in questo momento, si collocano all’opposizione dell’attuale governo. Sbaglierò, forse, ma l’obiettivo di questa polemica mi sembra fin troppo chiaro: ossia far passare l’idea che l’alto numero di decessi registrato da inizio pandemia – se paragonato, evidentemente, a quello di altri paesi – sancisca inequivocabilmente il fallimento di questo esecutivo in riferimento alla gestione dell’emergenza in atto. Ora, l’accusa, diretta o indiretta che sia, di aver contribuito – seppure in maniera colposa – alla strage compiuta dal virus mi sembra un atto cinico e sommamente scorretto che avrà come unico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) di Angelo Tuccella Se c’è una cosa che ho trovato sommamente disturbante nell’attuale dibattito politico è il sempre più frequente richiamo ai molti (troppi?) decessi causati dal Covid-19 nel nostro Paese. Tale questione sta diventando l’arma retorica prediletta da coloro che, in questo momento, si collocano all’opposizione dell’attuale governo. Sbaglierò, forse, ma l’obiettivo di questa polemica mi sembra fin troppo chiaro: ossia far passare l’idea che l’alto numero di decessi registrato da inizio pandemia – se paragonato, evidentemente, adi altri paesi – sancisca inequivocabilmente il fallimento di questo esecutivo in riferimento alla gestione dell’emergenza in atto. Ora, l’accusa, diretta o indiretta che sia, di aver contribuito – seppure in maniera colposa – alla strage compiuta dal virus mi sembra un atto cinico e sommamente scorretto che avrà come unico ...

pietroraffa : #DeAngelis:'Perché il trasformismo parlamentare era sbagliato prima, ma è giusto adesso per salvare Conte?'… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Cari parlamentari, seguitate pure ad insultarvi come più vi aggrada però, fateci il favore: i morti, almeno quelli, lasci… - ilfattoblog : 'Cari parlamentari, seguitate pure ad insultarvi come più vi aggrada però, fateci il favore: i morti, almeno quelli… - giada19396384 : RT @_Nev3rBeAlon3_: lo dico insultatemi fate quello che volete. Mandare in tendenza l'hashtag e veramente stupido perché primo siamo in una… - ilfattoblog : Fate quello che volete ma lasciate stare i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Fate quello Fate quello che volete ma lasciate stare i morti Il Fatto Quotidiano Sankt Moritz, in quarantena il Badrutt Palace e il Kempinski: spendereste 10mila euro al giorno per restare blindati nella vostra suite?

Confidential dai quattro cantoni. Spendereste voi diecimila franchi al giorno (l’equivalente grosso modo di diecimila euro) per rimanere blindati nelle vostra deluxury suite al Palace Badrutt di Sankt ...

COMO LECCO, LUPO MINACCIA ANCHE LE PECORE BRIANZOLE A RISCHIO ESTINZIONE

“Sono i fatti a dimostrare che la presenza del lupo costituisce un pericolo: i reiterati attacchi in Alta Brianza mettono, anzi, in pericolo anche le pecore della Razza Brianzola, che nei decenni pass ...

Confidential dai quattro cantoni. Spendereste voi diecimila franchi al giorno (l’equivalente grosso modo di diecimila euro) per rimanere blindati nelle vostra deluxury suite al Palace Badrutt di Sankt ...“Sono i fatti a dimostrare che la presenza del lupo costituisce un pericolo: i reiterati attacchi in Alta Brianza mettono, anzi, in pericolo anche le pecore della Razza Brianzola, che nei decenni pass ...