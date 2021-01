Emma Bonino demolisce Conte: lei dice il falso, io ancora non so in che mese mi toccherà il vaccino… (Di martedì 19 gennaio 2021) Con voce flebile ma sicura Emma Bonino nell’aula del Senato demolisce Giuseppe Conte e le sue pretese. E annuncia che non voterà la fiducia. “Non credo a quello che lei ci ha rappresentato in aula”. Conte dipingendo un’Italia dove va tutto bene, anche nel contrasto alla pandemia, ha ingannato gli italiani e ha raccontato balle al Parlamento. E ancora: “Mia mamma mi diceva sempre che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, basta fare un giro negli ospedali o sentire qualche famiglia sulla questione della scuola o la confusione creata da comunicazioni ansiogene per non credere nel Paese che lei ha descritto. Io non so né il giorno né il mese in cui mi vaccinerò. E non perché manchino i vaccini ma perché non c’è un piano serio e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Con voce flebile ma sicuranell’aula del SenatoGiuseppee le sue pretese. E annuncia che non voterà la fiducia. “Non credo a quello che lei ci ha rappresentato in aula”.dipingendo un’Italia dove va tutto bene, anche nel contrasto alla pandemia, ha ingannato gli italiani e ha raccontato balle al Parlamento. E: “Mia mamma miva sempre che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, basta fare un giro negli ospedali o sentire qualche famiglia sulla questione della scuola o la confusione creata da comunicazioni ansiogene per non credere nel Paese che lei ha descritto. Io non so né il giorno né ilin cui mi vaccinerò. E non perché manchino i vaccini ma perché non c’è un piano serio e ...

