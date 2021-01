De Santis | svolta con sistema integrato popolazione e anagrafe Anpr

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Durante lo scorso mese di dicembre, gli uffici dell’di Roma Capitale sono stati protagonisti attivi di un cambiamento di vasta portata, su due livelli. Da un lato il passaggio all’Nazionale dellaResidente (), un progetto governativo portato avanti dal ministeri dell’Interno in sinergia con il ministero dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione; dall’altro, contemporaneamente, l’avvio del Nuovoper la Gestione delladi Roma Capitale”. E’ quanto ricorda sulla sua pagina Facebook l’assessore comunale al Personale, Daniele De. “Due enormi passi in avanti, questi, che porteranno vantaggi per tutti- scrive- snellimento delle procedure, riduzione dei tempi d’attesa, ...