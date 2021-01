Damien Chazelle | il regista delle emozioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Giovane, da sempre appassionato di cinema e amante della musica jazz, compie oggi 36 anni, unapiù grandi promesse del cinema statunitense. Promessa che, ormai al quarto film, fa timidamente il suo ingresso nel cinema dei grandi. Le sue potenzialità sono state chiare sin da subito, quando nel 2009 ha realizzato il primo film, un musical indipendente dal titolo “Guy and Madeline on a Park Bench“. Bianco e nero, stile ispirato ai vecchi musical MGM, una storia piena di malinconia e musiche di grande livello, realizzate dal fedelissimo amico e compositore Justin Hurwitz: queste le caratteristiche di una pellicola che mostra però i suoi limiti nel suo essere indipendente. Infatti sicuramente la qualitàriprese non è un granché, dando un’impressione un po’ “casalinga” in alcune scene. Ma il ...