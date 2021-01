Dal freddo polare con Reagan a Johnson sull’aereo con Jaqueline sporca di sangue | i giuramenti da ricordare dei presidenti Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Una cerimonia in tono minore rispetto alla tradizione, a causa della pandemia e del clima da guerra civile che incombe su Washington dal 6 gennaio, giorno dell’assalto al Congresso. Ma nella capitale è tutto pronto per l’Inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris, che chiuderà ufficialmente i quattro anni dell’amministrazione di Donald Trump. Il tycoon, a differenza dei suoi predecessori, non sarà presente alla cerimonia e non terrà nessun discorso di commiato in diretta tv e in prima serata, perché ha affidato il suo addio a un video già registrato. Domani farà un breve discorso alla base di Andrews prima di imbarcarsi per l’ultima volta sull’Air Force One diretto in Florida. Ma il 46esimo presidente degli Stati Uniti può consolarsi, pensando a come alcuni suoi predecessori si siano anch’essi trovati ad affrontare situazioni altrettanto insolite. È il caso di Ronald ...