Conte oggi al Senato Diretta «Difficile governare con chi mina equilibri»

Il premier Giuseppe Conte è stamani al Senato per le comunicazioni sulla situazione politica, forte del risultato ottenuto ieri alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la...

borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - borghi_claudio : Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. - TNannicini : Diciamo che se il Pd chiede da tempo una svolta e un rilancio dell’azione di governo, come ha sottolineato anche Zi… - paoloigna1 : RT @MainiPiero: @paoloigna1 non lo so se è una sconfitta, se oggi Conte ha la maggioranza assoluta al Senato la è, altrimenti rimane Renzi… - RoxLory : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Per #Conte Washington e Pechino pari sono...Ancora una pericolosa ambiguità geopolitica del gover… -