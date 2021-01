Calciomercato Milan, contatti continui col Real Madrid: scambio possibile (Di martedì 19 gennaio 2021) Calciomercato Milan, si lavora allo scambio col Real Madrid. Dalla Spagna ne sono sicuri: si può fare Il Milan è la squadra protagonista della sessione invernale di Calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Meité dal Torino – che ha già esordito contro il Cagliari – anche Mario Mandzukic ha firmato il suo contratto. A breve L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021), si lavora allocol. Dalla Spagna ne sono sicuri: si può fare Ilè la squadra protagonista della sessione invernale di. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Meité dal Torino – che ha già esordito contro il Cagliari – anche Mario Mandzukic ha firmato il suo contratto. A breve L'articolo proviene da Inews.it.

AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - MilanNewsit : TMW - Parma-Conti, fumata bianca ad un passo. Il giocatore può arrivare già questa sera - infoitsport : Calciomercato Milan: tutti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara -