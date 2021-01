Boeing 737 Max, settimana prossima via libera per tornare a volare nell’UE (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) si appresta a permettere al Boeing 737 Max di tornare a volare sui cieli europei. Patrick Ky, direttore esecutivo dell’EASA, ha infatti detto ai giornalisti che gli aerei saranno autorizzati a volare a condizione che soddisfino le condizioni specificate dall’agenzia e che i piloti siano aggiornati sulla loro formazione. “Sarà autorizzato a volare di nuovo dalla prossima settimana”, ha detto in un evento online ospitato dall’Aviation Press Club tedesco. Il modello era stato messo a terra nel marzo 2019 a seguito di due incidenti mortali: uno con la compagnia indonesiana Lion Air nell’ottobre 2018 (costato la vita a 189 persone) e uno con Ethiopian AIrlines nel marzo 2019 (157 vittime). La Federal Aviation ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) si appresta a permettere al737 Max disui cieli europei. Patrick Ky, direttore esecutivo dell’EASA, ha infatti detto ai giornalisti che gli aerei saranno autorizzati aa condizione che soddisfino le condizioni specificate dall’agenzia e che i piloti siano aggiornati sulla loro formazione. “Sarà autorizzato adi nuovo dalla”, ha detto in un evento online ospitato dall’Aviation Press Club tedesco. Il modello era stato messo a terra nel marzo 2019 a seguito di due incidenti mortali: uno con la compagnia indonesiana Lion Air nell’ottobre 2018 (costato la vita a 189 persone) e uno con Ethiopian AIrlines nel marzo 2019 (157 vittime). La Federal Aviation ...

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) si appresta a permettere al Boeing 737 Max di tornare a volare sui cieli europei.

