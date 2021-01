Barbara D’Urso | quello che in molti non sanno | un ‘problema’ abbastanza rilevante

Leggi su altranotizia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tutti noi conosciamo molto beneche, però, in pochiè che ha un. Di cosa si tratta?. Fonte: InstagramBella, solare e sempre impegnata. È così che il grande pubblico è abituato a vedere la conduttrice televisiva Mediasetall’interno delle sue trasmissioni. In pochi, però,che la conduttrice soffre di un. Sapete di cosa si tratta? Ve lo sveliamo noi! Il segreto di eterna giovinezza della conduttrice La conduttrice televisiva Mediaset, come ...