Bambino ingerisce cocaina del padre | portato in ospedale

Leggi su romanotizie24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Undi soli 13 mesi ha ingerito ladeled è statoin. Lasciato solo sul divano, il piccolo ha mangiato la polvere bianca che dovrebbe essere caduta dai pantaloni del. Infatti, entrambi i genitori fanno uso della droga che, di conseguenza, in casa non manca mai. Il bimbo è statoindove i medici del policlinico Umberto I lo hanno salvato sabato pomeriggio. Ora il piccolo è fuori pericolo di vita. Il personale sanitario ha subito allertato la Polizia che hai genitori in commissariato. Sono stati proprio loro a confermare l’accaduto rischiando ora l’accusa di maltrattamento verso il figlio. I dettagli della vicenda La Polizia è intervenuta nel tardo pomeriggio ...