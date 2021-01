Australian Open, governo locale inflessibile. Risposta secca a Djokovic, giocatori ‘imprigionati’ in quarantena (Di martedì 19 gennaio 2021) I tennisti sono in quarantena in Australia, in attesa di prendere parte al primo Slam stagionale, ma non per tutti le cose procedono al meglio. Infatti sono tanti i giocatori posti in isolamento allo sbarco nel Paese oceanico dopo le positività registrate sui voli su cui erano presenti. In pratica i giocatori in quarantena hanno comunque 5 ore d’aria al giorno per potersi allenare, ma non coloro che sono stati posti in isolamento, che non possono proprio uscire dalle loro camere d’albergo. Così questi atleti sono costretti a fare del lavoro individuale in camera per tenersi in allenamento, ma saranno certamente penalizzati. Alcuni tennisti, invece, tra cui il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem, ma anche le sorelle Williams e Naomi Osaka, oltre all’azzurrino ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) I tennisti sono inin Australia, in attesa di prendere parte al primo Slam stagionale, ma non per tutti le cose procedono al meglio. Infatti sono tanti iposti in isolamento allo sbarco nel Paese oceanico dopo le positività registrate sui voli su cui erano presenti. In pratica iinhanno comunque 5 ore d’aria al giorno per potersi allenare, ma non coloro che sono stati posti in isolamento, che non possono proprio uscire dalle loro camere d’albergo. Così questi atleti sono costretti a fare del lavoro individuale in camera per tenersi in allenamento, ma saranno certamente penalizzati. Alcuni tennisti, invece, tra cui il serbo Novak, lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem, ma anche le sorelle Williams e Naomi Osaka, oltre all’azzurrino ...

