Alcolici in aumento tra giovani e anziani | i rischi e i consigli anti dipendenza

Leggi su iodonna

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gli, dalla birra fino ai vini e ai super, sembrano essere stati un rifugio compensatorio per molti italiani nel corso del 2020. E le cose non sembrano migliorare. Colpa della pandemia, che ha costretto in casa e a interrompere le abitudini, ma che soprattutto ha aumentato il livello di stress e il ricorso a comportamenti di autoconsolazione. Ansia e depressione per la situazione hanno accresciuto il bisogno di “staccare” e distrarsi, allentare la tensione. Un bicchiere di vino può aiutare, certo. Ma una nuova ricerca ha messo in luce che non si tratta di un solo bicchiere. Quali sono idi qualche bicchiere di troppo, perché il problema riguarda soprattutto itra i 18 e i 24 anni e anche gli. ...