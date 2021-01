Traffico Roma del 18-01-2021 ore 08:30 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione resta difficile la situazione nord della capitale a causa di un grave incidente avvenuto stamani sulla Cassia bis Veientana incidente che sta interessando la carreggiata che sta bloccando l’arteria per le uscite di Le Rughe e il bivio per via della Giustiniana n direzione Roma ci sono incolonnamenti per oltre 5 km tutto il Traffico proveniente da Viterbo e fate uscire obbligatoriamente a Castel de’ ceveri per poi proseguire lungo via di Santa Cornelia verso Prima porta si può uscire prima ovvero alle rughe o a Formello e proseguire per Olgiate La Storta anche dalla Storta sul vecchio tracciato della Cassia il Traffico è praticamente congestionato fino al Raccordo Anulare tra come gli è venuta la massima prudenza perché Molte strade soprattutto quelle al di fuori dell’area ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione resta difficile la situazione nord della capitale a causa di un grave incidente avvenuto stamani sulla Cassia bis Veientana incidente che sta interessando la carreggiata che sta bloccando l’arteria per le uscite di Le Rughe e il bivio per via della Giustiniana n direzioneci sono incolonnamenti per oltre 5 km tutto ilproveniente da Viterbo e fate uscire obbligatoriamente a Castel de’ ceveri per poi proseguire lungo via di Santa Cornelia verso Prima porta si può uscire prima ovvero alle rughe o a Formello e proseguire per Olgiate La Storta anche dalla Storta sul vecchio tracciato della Cassia ilè praticamente congestionato fino al Raccordo Anulare tra come gli è venuta la massima prudenza perché Molte strade soprattutto quelle al di fuori dell’area ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-01-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Tamponamento di 10 auto su “Cassia Veientana”, momentaneamente chiusa al traffico

Nel Lazio è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 2Bis “Cassia Veientana”, in direzione Roma, in corrispondenza del km 4, a causa di un incidente con tamponamento che ha coinvolto 10 a ...

Roma, ghiaccio killer: donna cade con lo scooter e muore

Ghiaccio killer sulle strade della Capitale. Una donna è morta questa mattina in via Tiburtina all’altezza della metro Ponte Mammolo, dopo ...

