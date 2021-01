Per Di Maio "la maggioranza assoluta è uno specchietto per le allodole" (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Quello della maggioranza assoluta è un giochino di Renzi per costruire uno specchietto per le allodole". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La maggioranza assoluta serve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. E quando servirà ce l'avremo", sottolinea Di Maio in vista del voto di fiducia al governo atteso alle Camere. "Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori. Trovo folle - osserva l'ex capo politico M5s - pensare ad elezioni nel mezzo di una pandemia, ma voglio chiarire subito che tra governi stiracchiati, ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Quello dellaè un giochino di Renzi per costruire unoper le". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, Luigi Di. "Laserve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. E quando servirà ce l'avremo", sottolinea Diin vista del voto di fiducia al governo atteso alle Camere. "Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori. Trovo folle - osserva l'ex capo politico M5s - pensare ad elezioni nel mezzo di una pandemia, ma voglio chiarire subito che tra governi stiracchiati, ...

