Obbligo di vaccinazione per i sanitari, l’idea divide gli esperti (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Obbligo di vaccinazione ha diviso medici e operatori sanitari. Alcuni sono contrari, mentre altri a favore. Ecco cosa dicono gli esperti. Non siamo nuovi alle diatribe sulla volontà di rendere obbligatoria la vaccinazione al personale sanitario. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quello dell’Alto Adige. Lì solamente il 50% dei sanitari L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’diha diviso medici e operatori. Alcuni sono contrari, mentre altri a favore. Ecco cosa dicono gli. Non siamo nuovi alle diatribe sulla volontà di rendere obbligatoria laal personaleo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quello dell’Alto Adige. Lì solamente il 50% deiL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

5Piccola : RT @lucabattanta: @repubblica La notizia non è quella che pensano i più. La notizia è invece che l'Unione Europea, o meglio la Commissione… - anitaelaura : Confcommercio e Federalbeghi chiedono l'istituzione di un patentino vaccinale per poter viaggiare, giustificando l… - ReverendoAdria1 : RT @osservando001: @GuidoCrosetto Problemi? Decine di morti sono più che un problema. E qualcuno parla di obbligo alla vaccinazione e passa… - osservando001 : @GuidoCrosetto Problemi? Decine di morti sono più che un problema. E qualcuno parla di obbligo alla vaccinazione e… - tamangha : RT @lucabattanta: @repubblica La notizia non è quella che pensano i più. La notizia è invece che l'Unione Europea, o meglio la Commissione… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinazione Il vaccino anti-Covid 19 è implicitamente obbligatorio in Italia? Altalex “Mascherina già dagli 11 anni”

un obbligo della mascherina sarebbe tuttavia difficile da far applicare. Oltre a ciò, nel corso del suo intervento la Rösler ha ribadito l’auspicio che i docenti possano essere considerati tra i ...

Vaccini, Fials: “Patentino di immunità per chi opera in reparti sensibili”

"Patentino di immunità che potrebbe essere un requisito per le professioni che svolgono le loro competenze in reparti più sensibili".

un obbligo della mascherina sarebbe tuttavia difficile da far applicare. Oltre a ciò, nel corso del suo intervento la Rösler ha ribadito l’auspicio che i docenti possano essere considerati tra i ..."Patentino di immunità che potrebbe essere un requisito per le professioni che svolgono le loro competenze in reparti più sensibili".