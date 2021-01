My Hero Academia, l’evasione dei villain | Jump Highlights (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vecchi e nuovi villain minacciano la società degli eroi nel numero 297 di My Hero Academia, liberati dall’All for One. In One Piece, infuria la battaglia tra gli Imperatori e l’alleanza di Rufy. Si conclude Moriking Il Blue Monday è meno pesante, grazie al contributo di uno strepitoso numero di Weekly Shonen Jump, di ritorno dopo la pausa per le feste, come sempre su MangaPlus. Ritornano quindi grandi titoli come My Hero Academia, e soprattutto One Piece. Purtroppo il manga di Oda fa solo un’apparizione sporadica nella rivista, col capitolo 1001, rimanendo in pausa per la prossima settimana. Possiamo comunque goderci delle splendide doppie tavole, in cui Rufy, Kidd e Trafalgar Law affrontano a viso aperto l’Imperatore Kaido. Zoro e Killer non si lasciano seminare, e contribuiscono ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vecchi e nuoviminacciano la società degli eroi nel numero 297 di My, liberati dall’All for One. In One Piece, infuria la battaglia tra gli Imperatori e l’alleanza di Rufy. Si conclude Moriking Il Blue Monday è meno pesante, grazie al contributo di uno strepitoso numero di Weekly Shonen, di ritorno dopo la pausa per le feste, come sempre su MangaPlus. Ritornano quindi grandi titoli come My, e soprattutto One Piece. Purtroppo il manga di Oda fa solo un’apparizione sporadica nella rivista, col capitolo 1001, rimanendo in pausa per la prossima settimana. Possiamo comunque goderci delle splendide doppie tavole, in cui Rufy, Kidd e Trafalgar Law affrontano a viso aperto l’Imperatore Kaido. Zoro e Killer non si lasciano seminare, e contribuiscono ...

bcksbrns : tutti: il mio personaggio di my hero academia è x e poi ci sono io che amo i miei fav allo stesso modo - paranoid_sun : La tensione sessuale tra me e il voler guardare My Hero Academia ma aver paura di guardarlo perché non voglio che i… - durinsland : io che guardo my hero academia: io, ogni volta che bakugo apre bocca: ISTFG BRO CHILE CAPISCI C H I LE - EASYONGBOK : se non vi piace boku no hero academia rispondete a questo tweet - narancial0vebot : Scherzo esiste solo quello di Levi e forse è fan made vabbè prendo quelli di Denki di My Hero Academia -