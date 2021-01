Morto l' attore francese Jean-Pierre Bacri

(Di lunedì 18 gennaio 2021) PARIGI, 18 GEN - E'il 18 gennaio a Parigi, all'età di 69 anni per un cancro, l', molto popolare, protagonista fra l'altro di "Aria di famiglia" e "Il gusto ...

Aveva un male incurabile. In carriera ha vinto 5 premi Cesar. Jean-Pierre Bacri, uno degli attori più noti e apprezzati del cinema francese, è morto oggi all'età di 69 anni per un tumore. L'artista ...E’ morto oggi a Parigi, all’età di 69 anni per un cancro, l’attore francese Jean-Pierre Bacri, molto popolare, protagonista fra l’altro di “Aria di famiglia” e “Il gusto degli altri”. Incarnava nell’i ...