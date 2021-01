L’appello di Conte: «Aiutateci. Serve il più ampio consenso di forze volenterose» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non ha usato la parola responsabili, non ha detto costruttori. Conte ha parlato di forze parlamentari «volenterose». «Servono persone che vogliono mantenere alta la dignità della politica» ha detto il premier e ha aggiunto un appello: «Aiutateci». La richiesta è stata rivolta a «formazioni che si collegano alle migliori tradizioni democratiche, liberali, popolari, socialisti». Giuseppe Conte ha riferito alla Camera. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non ha usato la parola responsabili, non ha detto costruttori. Conte ha parlato di forze parlamentari «volenterose». «Servono persone che vogliono mantenere alta la dignità della politica» ha detto il premier e ha aggiunto un appello: «Aiutateci». La richiesta è stata rivolta a «formazioni che si collegano alle migliori tradizioni democratiche, liberali, popolari, socialisti». Giuseppe Conte ha riferito alla Camera.

matteograndi : CONTE, APPELLO AGLI INCERTI:"SCEGLIETE IL CAMPO DEGLI ANTI-SOVRANISTI" Qualcuno può farci capire? Si può davvero d… - Corriere : Crisi in diretta - Conte parla a mezzogiorno. Segre: «A Roma per il sì alla fiducia, sono indignata» - GiovanniToti : Trovo l'appello del centrosinistra un po' spocchioso. Come se dare l'appoggio al Governo Conte desse la patente di…

