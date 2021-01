Jennifer Lopez contro gli hater: «Un consiglio di bellezza? Siate gentili» (Di lunedì 18 gennaio 2021) «Quando parli, le tue sopracciglia e la tua fronte non si muovono mai: avrai sicuramente fatto iniezioni di botox». Un attacco violento e maleducato, al quale Jennifer Lopez ha scelto di rispondere per le rime. O meglio, mantenendo la calma la popstar americana si è mostrata sui social al naturale, struccata dopo una doccia. «Ve lo ripeto per la 500milionesima volta, questa qui è la mia faccia». Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) «Quando parli, le tue sopracciglia e la tua fronte non si muovono mai: avrai sicuramente fatto iniezioni di botox». Un attacco violento e maleducato, al quale Jennifer Lopez ha scelto di rispondere per le rime. O meglio, mantenendo la calma la popstar americana si è mostrata sui social al naturale, struccata dopo una doccia. «Ve lo ripeto per la 500milionesima volta, questa qui è la mia faccia».

