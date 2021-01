Il Milan non si ferma, doppietta di Ibrahimovic e Cagliari ko: l'Inter torna a -3 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ferito e provato di molti cambi, ma sempre vivo e vincente. Il Milan non frena la sua magica corsa scudetto, ricaccia indietro l'Inter a -3 e si confeziona l'abito per diventare campione d'inverno. Contro il Cagliari ci pensa Ibrahimovic, tornato titolare dopo due mesi, a rendere implacabile questo Diavolo che va a segno per la diciannovesima volta consecutiva in trasferta (non accadeva dal 1993) grazie ad una doppietta del suo 'totem'. Era dalla sua ultima partita dal primo minuto contro il Napoli, a novembre, che non faceva centro due volte e così si è ripresentato Ibra che ha preso per mano la squadra, anche quando nei venti minuti finali il Cagliari, in superiorità numerica per il rosso a Saelemaekers ha sofferto più del dovuto dopo aver avuto la partita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Ferito e provato di molti cambi, ma sempre vivo e vincente. Ilnon frena la sua magica corsa scudetto, ricaccia indietro l'a -3 e si confeziona l'abito per diventare campione d'inverno. Contro ilci pensato titolare dopo due mesi, a rendere implacabile questo Diavolo che va a segno per la diciannovesima volta consecutiva in trasferta (non accadeva dal 1993) grazie ad unadel suo 'totem'. Era dalla sua ultima partita dal primo minuto contro il Napoli, a novembre, che non faceva centro due volte e così si è ripresentato Ibra che ha preso per mano la squadra, anche quando nei venti minuti finali il, in superiorità numerica per il rosso a Saelemaekers ha sofferto più del dovuto dopo aver avuto la partita ...

Sulla sconfitta col Milan "Peccato per il gol preso, il secondo, siamo scappati in ritardo. In quel modo Ibrahimovic si è trovato solo. Peccato per il rigore non ricevuto, ma in ...

