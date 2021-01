Grifal presenta il bilancio di sostenibilità 2019

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Innovazione continua nel packaging sostenibile, 5% del fatturato reinvestito in ricerca, miglioramento costante delle performance ambientali dei prodotti, emissioni di CO2 2,4 volte inferiori rispetto alle alternative di origine chimica. Il primodidell’azienda quotata all’AIM svela i segreti del successo die pone le basi per produrre prodotti sempre più ecocompatibili., azienda di Cologno al Serio quotata all’AIM, ha diffuso oggi il suo primodiper affermare con forza il proprio posizionamento come player autorevole nel settore del packaging sostenibile focalizzato al 100% sull’innovazione costante di prodotti per l’imballaggio ecocompatibili.nelha investito in ricerca e ...